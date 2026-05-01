Conilhac-Corbières

CAVE A JAZZ JACQUES ADAMO 4TET

Conilhac-Corbières Aude

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Jazz Conilhac revient avec sa cave à Jazz !

La Cave à Jazz vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée conviviale, entre musique live et plaisirs gourmands.

Réservation obligatoire en ligne

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Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 71 99 grauby@free.fr

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English :

Jazz Conilhac returns with its Jazz Cellar!

La Cave à Jazz invites you to another convivial evening of live music and gourmet delights.

Reservations required online

L’événement CAVE A JAZZ JACQUES ADAMO 4TET Conilhac-Corbières a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois