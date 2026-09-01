Informations pratiques

Conilhac-Corbières

CAVE A JAZZ – LADY LYDIE TRIO

Conilhac-Corbières Aude

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Jazz Conilhac revient avec sa cave à Jazz !

Embarquez pour un voyage musical au cœur de La Nouvelle Orléans avec Lady Lydie Trio et son spectacle « Bayou Tales ».

Un répertoire chaleureux et vibrant.

Réservation obligatoire en ligne .

Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 71 99 grauby@free.fr

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English :

L’événement CAVE A JAZZ – LADY LYDIE TRIO Conilhac-Corbières a été mis à jour le 2026-09-04 par 11 – OT Corbières-Minervois