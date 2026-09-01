CAVE A JAZZ – LADY LYDIE TRIO Conilhac-Corbières
vendredi 25 septembre 2026 · Conilhac-Corbières
Informations pratiques
Conilhac-Corbières
CAVE A JAZZ – LADY LYDIE TRIO
Conilhac-Corbières Aude
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Jazz Conilhac revient avec sa cave à Jazz !
Embarquez pour un voyage musical au cœur de La Nouvelle Orléans avec Lady Lydie Trio et son spectacle « Bayou Tales ».
Un répertoire chaleureux et vibrant.
Réservation obligatoire en ligne .
Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 71 99 grauby@free.fr
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English :
L’événement CAVE A JAZZ – LADY LYDIE TRIO Conilhac-Corbières a été mis à jour le 2026-09-04 par 11 – OT Corbières-Minervois