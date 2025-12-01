Cave de Noël Accords Vins et Chocolats Domaine St Remy Wettolsheim

Cave de Noël Accords Vins et Chocolats Domaine St Remy Wettolsheim vendredi 12 décembre 2025.

Cave de Noël Accords Vins et Chocolats Domaine St Remy

34 route d’Eguisheim Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 17:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-15 2025-12-19 2025-12-22

Accord vins et chocolats

Cet atelier accords vins et chocolats comprend la dégustation et explication détaillée de 5 vins du domaine en accord avec 5 chocolats haut de gamme Allemand Schell Schokoladen (chocolat safran, curry, rose, umani…). Cet atelier se déroule dans notre belle cave à Barriques pour un moment unique et atypique aux chandelles. .

34 route d’Eguisheim Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 60 57 vins@domainesaintremy.com

English :

Wine and chocolate pairing

German :

Abstimmung von Wein und Schokolade

Italiano :

Abbinamento vino e cioccolato

Espanol :

Maridaje de vino y chocolate

