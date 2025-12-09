Cave de Noël De la cave à la légende de Saint Nicolas Domaine Martin Jund Colmar

Cave de Noël De la cave à la légende de Saint Nicolas Domaine Martin Jund

12 rue de l’Ange Colmar Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-12-09 15:00:00

fin : 2025-12-16 16:00:00

2025-12-09 2025-12-16

Visite de cave puis découverte de la légende de Saint Nicolas autour d’un manala et d’un verre de vin chaud.

12 rue de l’Ange Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 58 72 martinjund@hotmail.com

English :

Visit the cellar and discover the legend of Saint Nicholas over a manala and a glass of mulled wine.

German :

Kellerbesichtigung und anschließend Entdeckung der Legende des Heiligen Nikolaus bei einem Manala und einem Glas Glühwein.

Italiano :

Visitate la cantina e scoprite la leggenda di San Nicola davanti a una manala e a un bicchiere di vin brulé.

Espanol :

Visite la bodega y descubra la leyenda de San Nicolás mientras degusta una manala y un vaso de vino caliente.

