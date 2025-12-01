Cave de Noël Domaine Martin Jund concert de Noël de la Manécanterie de Saint Jean Colmar

Cave de Noël Domaine Martin Jund concert de Noël de la Manécanterie de Saint Jean

12 rue de l’Ange Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Concert de chants de Noël interprétés par les Croq’Notes de la Manécanterie de l’école Saint Jean de Colmar.

Venez écouter le concert de la manécanterie de l’école Saint Jean dans la cour du Domaine. 0 .

12 rue de l’Ange Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 58 72 martinjund@hotmail.com

English :

Concert of Christmas carols performed by the Croq’Notes de la Manécanterie de l’école Saint Jean de Colmar.

German :

Konzert mit Weihnachtsliedern, vorgetragen von den Croq’Notes der Manécanterie der Schule Saint Jean in Colmar.

Italiano :

Concerto di canti natalizi eseguiti dal Croq’Notes de la Manécanterie de l’école Saint Jean de Colmar.

Espanol :

Concierto de villancicos interpretados por el Croq’Notes de la Manécanterie de l’école Saint Jean de Colmar.

