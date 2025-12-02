Cave de Noël Jeu de piste de Noël et Blind Taste Domaine Hurst Turckheim

Cave de Noël Jeu de piste de Noël et Blind Taste Domaine Hurst

8 rue de la Chapelle Turckheim Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-12-02 14:00:00

fin : 2025-12-02 16:00:00

2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-16

Jeux de piste de Noël en cave et blind taste sur les vins d’Alsace

Jeux de piste de Noël en cave et blind taste sur les vins d’Alsace.

Sur réservation. .

8 rue de la Chapelle Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 40 22 domaine@armand-hurst.fr

English :

Christmas treasure hunt in the cellar and blind taste of Alsace wines

German :

Weihnachtliche Schnitzeljagd im Weinkeller und Blind taste über die elsässischen Weine

Italiano :

Caccia al tesoro natalizia nelle cantine e degustazione alla cieca di vini alsaziani

Espanol :

Búsqueda del tesoro navideño en las bodegas y cata a ciegas de vinos de Alsacia

