Cave de Noël Jeu des Epices et dégustation Domaine Viticole de Colmar Colmar jeudi 4 décembre 2025.
2 rue du Stauffen Colmar Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-04 15:00:00
fin : 2025-12-11 16:00:00
2025-12-04 2025-12-11
Jeu des senteurs autour des épices de Noël et dégustation de 3 vins avec des petites douceurs de Noël
Réservation sous https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace
Un voyage des sens pour Noël ! Aiguisez votre odorat avec notre atelier « le jeu des senteurs » et devinez les arômes emblématiques des fêtes.
Terminez en beauté par une dégustation commentée de 3 vins, accompagnée de délicieux Bredalas alsaciens.
Sur inscription uniquement en ligne sur le site https://www.alecoledesvins.fr .
2 rue du Stauffen Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 87 contact@domaineviticolecolmar.fr
English :
Scent game based on Christmas spices and tasting of 3 wines with Christmas sweets
Reservations at https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace
German :
Duftspiel rund um weihnachtliche Gewürze und Verkostung von 3 Weinen mit kleinen Weihnachtssüßigkeiten
Reservierung unter https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace
Italiano :
Gioco di profumi a base di spezie natalizie e degustazione di 3 vini con stuzzichini natalizi
Per prenotare, visitare il sito https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace
Espanol :
Juego olfativo basado en especias navideñas y degustación de 3 vinos con dulces navideños
Para reservar, visite https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace
