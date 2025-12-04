Cave de Noël Jeu des Epices et dégustation Domaine Viticole de Colmar Colmar

Cave de Noël Jeu des Epices et dégustation Domaine Viticole de Colmar Colmar jeudi 4 décembre 2025.

Cave de Noël Jeu des Epices et dégustation Domaine Viticole de Colmar

2 rue du Stauffen Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 15:00:00

fin : 2025-12-11 16:00:00

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-11

Jeu des senteurs autour des épices de Noël et dégustation de 3 vins avec des petites douceurs de Noël

Réservation sous https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

Jeu des senteurs autour des épices de Noël et dégustation de 3 vins avec des petites douceurs de Noël.

Un voyage des sens pour Noël ! Aiguisez votre odorat avec notre atelier « le jeu des senteurs » et devinez les arômes emblématiques des fêtes.

Terminez en beauté par une dégustation commentée de 3 vins, accompagnée de délicieux Bredalas alsaciens.

Sur inscription uniquement en ligne sur le site https://www.alecoledesvins.fr .

2 rue du Stauffen Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 87 contact@domaineviticolecolmar.fr

English :

Scent game based on Christmas spices and tasting of 3 wines with Christmas sweets

Reservations at https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

German :

Duftspiel rund um weihnachtliche Gewürze und Verkostung von 3 Weinen mit kleinen Weihnachtssüßigkeiten

Reservierung unter https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

Italiano :

Gioco di profumi a base di spezie natalizie e degustazione di 3 vini con stuzzichini natalizi

Per prenotare, visitare il sito https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

Espanol :

Juego olfativo basado en especias navideñas y degustación de 3 vinos con dulces navideños

Para reservar, visite https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

L’événement Cave de Noël Jeu des Epices et dégustation Domaine Viticole de Colmar Colmar a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de Colmar