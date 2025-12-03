Cave de Noël l’art des accords festifs et épicés Pfaffenheim

Cave de Noël l’art des accords festifs et épicés Pfaffenheim mercredi 3 décembre 2025.

Cave de Noël l’art des accords festifs et épicés

20 rue du Stade Pfaffenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20

Pour apprendre ou parfaire vos connaissances, découvrez une cave familiale et authentique et expérimentez les accords avec des mets. Les vins d’Alsace n’auront plus de secret pour vous et repartez avec des idées de cadeaux originales et savoureuses.

20 rue du Stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 66 36 vins@flesch.fr

English :

To learn or perfect your knowledge, discover an authentic family cellar and experiment with food pairings. Alsace wines will no longer hold any secrets for you, and you’ll leave with original, tasty gift ideas.

German :

Um Ihre Kenntnisse zu erweitern oder zu verbessern, entdecken Sie einen authentischen Familienkeller und experimentieren Sie mit der Kombination von Wein und Speisen. Die elsässischen Weine werden kein Geheimnis mehr für Sie sein und Sie werden mit originellen und leckeren Geschenkideen nach Hause gehen.

Italiano :

Per imparare o perfezionare le vostre conoscenze, scoprite un’autentica cantina di famiglia e sperimentate abbinamenti gastronomici. I vini dell’Alsazia non avranno segreti per voi e ve ne andrete con idee regalo originali e gustose.

Espanol :

Para aprender o perfeccionar sus conocimientos, descubra una auténtica bodega familiar y experimente con los maridajes. Los vinos de Alsacia no tendrán secretos para usted, y se irá con algunas ideas de regalos originales y sabrosos.

L’événement Cave de Noël l’art des accords festifs et épicés Pfaffenheim a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach