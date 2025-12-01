Cave de Noël Les accords de Noël Domaine Karcher & Fils

11 rue de l’Ours Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11 19:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Accords mets et vins sur le thème de Noël.

Venez découvrir nos accords mets et vins sur le thème de Noël. Nos bouchées gourmandes et gastronomiques viendront enchanter vos papilles et sublimer nos Vins et Crémants d’Alsace. .

11 rue de l’Ours Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 14 42 info@vins-karcher.com

English :

Christmas-themed food and wine pairings.

German :

Speisen und Weine zum Thema Weihnachten.

Italiano :

Abbinamenti enogastronomici a tema natalizio.

Espanol :

Maridajes de comida y vino con temática navideña.

L’événement Cave de Noël Les accords de Noël Domaine Karcher & Fils Colmar a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme de Colmar