Cave de Noël Les secrets des vendanges tardives Gueberschwihr

Cave de Noël Les secrets des vendanges tardives

1 Brunnmattweg Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-12-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-27

Offrez-vous une expérience sensorielle inoubliable ! Pendant près d’une heure, découvrez et savourez six cuvées de Vendanges Tardives , dont deux millésimes d’exception âgés de plus de dix ans, spécialement extraits de notre précieuse collection Œnothèque .

Dans un cadre illuminé et festif autour du thème de Noël, Muriel, vigneronne indépendante vous accueille au Domaine GUETH, labellisé HVE en conversion BIO, pour vous délivrer les secrets de l’élaboration de ces vins exceptionnels et uniques.

Venez vous faire surprendre autour d’une dégustation richement commentée de 6 de nos vins moelleux et doux appelés Vendanges Tardives , les vins alsaciens incontournables de Noël.

Une occasion exceptionnelle de goûter 6 cuvées de Vendanges Tardives différentes dont 2 de nos anciens millésimes de plus de 10 ans… spécialement sélectionnés dans notre collection Oenothèque .

Plus qu’une dégustation, vivez une expérience conviviale au cœur d’un domaine familial engagé. Partage, découvertes et inspirations pour sublimer votre table de Noël vous y attendent.

Une animation de Noël en Alsace unique…Réservez votre place dès maintenant pour un moment unique. .

1 Brunnmattweg Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 33 61 cave@vin-alsace-gueth.com

English :

Treat yourself to an unforgettable sensory experience! For nearly an hour, discover and savor six Vendanges Tardives cuvées, including two exceptional vintages over ten years old, specially extracted from our precious ?nothèque? collection.

German :

Gönnen Sie sich ein unvergessliches sensorisches Erlebnis! Entdecken und genießen Sie fast eine Stunde lang sechs Spätlese-Cuvées, darunter zwei außergewöhnliche, über zehn Jahre alte Jahrgänge aus unserer wertvollen Sammlung Nothek .

Italiano :

Regalatevi un’esperienza sensoriale indimenticabile! Per quasi un’ora, scoprite e assaporate sei cuvée Vendanges Tardives , tra cui due annate eccezionali di oltre dieci anni, appositamente estratte dalla nostra preziosa collezione nothèque .

Espanol :

Regálese una experiencia sensorial inolvidable Durante casi una hora, descubra y saboree seis cuvées Vendanges Tardives , entre ellas dos añadas excepcionales de más de diez años, extraídas especialmente de nuestra preciosa colección nothèque .

L’événement Cave de Noël Les secrets des vendanges tardives Gueberschwihr a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach