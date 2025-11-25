Cave de Noël Les Vins’ croyables: Délices de l’affineur Eguisheim
33 Grand’Rue Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2025-11-25 10:45:00
fin : 2025-12-23 11:45:00
2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30
Dégustation de 3 vins accompagnés de fromages du massif des Vosges.
Dégustation de 3 vins accompagnés de fromages traditionnels du massif des Vosges .
33 Grand’Rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 32 55 info@vins-ginglinger.fr
English :
Tasting of 3 wines accompanied by cheeses from the Vosges mountains.
German :
Verkostung von 3 Weinen, begleitet von Käse aus den Vogesen.
Italiano :
Degustazione di 3 vini accompagnati da formaggi dei Vosgi.
Espanol :
Degustación de 3 vinos acompañados de quesos de los Vosgos.
