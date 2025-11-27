Cave de Noël Les Vins’ croyables: Macarons et lumignons Eguisheim
Cave de Noël Les Vins’ croyables: Macarons et lumignons Eguisheim jeudi 27 novembre 2025.
Cave de Noël Les Vins’ croyables Macarons et lumignons
33 Grand’Rue Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-27 16:30:00
fin : 2025-11-27 17:30:00
Date(s) :
2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Dégustation d’une sélection de nos vins accompagnés de délicieux macarons, dans une ambiance tamisée
33 Grand’Rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 32 55 info@vins-ginglinger.fr
English :
Taste a selection of our wines accompanied by delicious macaroons, in a subdued atmosphere
German :
Verkostung einer Auswahl unserer Weine mit köstlichen Macarons in einer gedämpften Atmosphäre
Italiano :
Degustazione di una selezione dei nostri vini accompagnata da deliziosi amaretti, in un’atmosfera discreta
Espanol :
Degustación de una selección de nuestros vinos acompañada de deliciosos macarons, en un ambiente discreto
