Cave de Noël Marché de Noël à la cave Eguisheim

Cave de Noël Marché de Noël à la cave

11 Rue du Traminer Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Pour la troisième année consécutive, venez découvrir l’ambiance chaleureuse de notre Marché Artisanal au sein de notre domaine viticole. Plusieurs producteurs locaux vous ferons découvrir leurs productions et vous pourrez déguster les vins du domaine en biodynamie et profiter d’une visite de nos chais.

Pour la troisième année consécutive, venez découvrir l’ambiance chaleureuse de notre Marché Artisanal au sein de notre domaine viticole. Plusieurs producteurs locaux vous ferons découvrir leurs productions et vous pourrez déguster les vins du domaine en biodynamie et profiter d’une visite de nos chais. 0 .

11 Rue du Traminer Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 26 47 contact@vins-mann.com

English :

For the third year running, come and discover the warm atmosphere of our Artisanal Market on our wine estate. A number of local producers will be on hand to introduce you to their wares, and you’ll be able to taste the estate’s biodynamic wines and enjoy a tour of our cellars.

German :

Im dritten Jahr in Folge können Sie die herzliche Atmosphäre unseres Kunsthandwerkermarkts auf unserem Weingut erleben. Mehrere lokale Produzenten werden Ihnen ihre Produkte vorstellen, und Sie können die biodynamischen Weine des Weinguts probieren und von einer Besichtigung unserer Weinkeller profitieren.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, venite a godervi la calda atmosfera del nostro Mercato Artigianale nella nostra tenuta vinicola. Numerosi produttori locali saranno a disposizione per mostrarvi i loro prodotti e potrete degustare i vini biodinamici della tenuta e fare un tour delle nostre cantine.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, venga a disfrutar del cálido ambiente de nuestro Mercado Artesanal en nuestra finca vinícola. Varios productores locales le mostrarán sus productos, podrá degustar los vinos biodinámicos de la finca y visitar nuestras bodegas.

L’événement Cave de Noël Marché de Noël à la cave Eguisheim a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach