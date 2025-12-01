Cave de Noël Marché de Noël au Domaine Krick Wintzenheim

Cave de Noël Marché de Noël au Domaine Krick

93 rue Clemenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 11:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Marché de Noël avec dégustation de nos vins d’Alsace et vin chaud. Petite restauration et idées cadeaux.

Marché de Noël dans la cour du Caveau avec dégustation de nos vins d’Alsace et vin chaud. Petite restauration sur place et idées cadeaux de Noël.

Un verre de vin chaud offert si vous portez votre pull de noël le plus moche ! 0 .

93 rue Clemenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 00 01 contact@vins-krick.fr

English :

Christmas market with Alsace wine tasting and mulled wine. Snacks and gift ideas.

German :

Weihnachtsmarkt mit Verkostung unserer elsässischen Weine und Glühwein. Kleine Snacks und Geschenkideen.

Italiano :

Mercatino di Natale con degustazione di vini alsaziani e vin brulé. Spuntini e idee regalo.

Espanol :

Mercado navideño con degustación de nuestros vinos de Alsacia y vino caliente. Aperitivos e ideas para regalos.

