Cave de Noël Saint Nicolas au caveau Eguisheim vendredi 5 décembre 2025.

33 Grand’Rue Eguisheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 17:30:00

2025-12-05

Découvrez les vins du domaine Ginglinger lors d’une dégustation Vins et de chocolats
Pour la St Nicolas, venez faire une dégustation Vins et Chocolats!   .

33 Grand’Rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 32 55  info@vins-ginglinger.fr

English :

Discover the wines of Domaine Ginglinger during a wine and chocolate tasting

German :

Entdecken Sie die Weine des Weinguts Ginglinger bei einer Wein- und Schokoladenverkostung

Italiano :

Scoprite i vini del Domaine Ginglinger con una degustazione di vino e cioccolato

Espanol :

Descubra los vinos de Domaine Ginglinger en una cata de vino y chocolate

