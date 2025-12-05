Cave de Noël Saint Nicolas au caveau Eguisheim
Cave de Noël Saint Nicolas au caveau Eguisheim vendredi 5 décembre 2025.
Cave de Noël Saint Nicolas au caveau
33 Grand’Rue Eguisheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 17:30:00
2025-12-05
Découvrez les vins du domaine Ginglinger lors d’une dégustation Vins et de chocolats
Pour la St Nicolas, venez faire une dégustation Vins et Chocolats! .
33 Grand’Rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 32 55 info@vins-ginglinger.fr
English :
Discover the wines of Domaine Ginglinger during a wine and chocolate tasting
German :
Entdecken Sie die Weine des Weinguts Ginglinger bei einer Wein- und Schokoladenverkostung
Italiano :
Scoprite i vini del Domaine Ginglinger con una degustazione di vino e cioccolato
Espanol :
Descubra los vinos de Domaine Ginglinger en una cata de vino y chocolate
