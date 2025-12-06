Cave de Noël Saint Nicolas au domaine Vœgtlinshoffen

Cave de Noël Saint Nicolas au domaine

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le saint Nicolas en personne viendra à la rencontre des enfants pour un moment magique au cœur de notre domaine ! Une séance photo offerte immortalisera cette rencontre inoubliable. Réservation conseillé.

Au programme, une ambiance conviviale et gourmande

Manalas traditionnels,

Mandarines,

Vin chaud maison (rouge & blanc),

Chocolat chaud réconfortant,

Et toutes les douceurs de notre carte spéciale d’hiver du bar à vins.

Un après-midi chaleureux à partager en famille, dans l’atmosphère féérique de Noël au Belvédère.

Places limitées Réservation conseillée ! .

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21 contact@cattin-oenotourisme.alsace

English :

Saint Nicholas himself will meet the children for a magical moment in the heart of our estate! A free photo session will immortalize this unforgettable encounter. Reservations recommended.

German :

Der heilige Nikolaus persönlich wird die Kinder zu einem magischen Moment im Herzen unseres Anwesens einladen! Ein kostenloses Fotoshooting wird diese unvergessliche Begegnung festhalten. Reservierung empfohlen.

Italiano :

San Nicola in persona verrà a incontrare i bambini per un momento magico nel cuore della nostra tenuta! Una sessione fotografica gratuita immortalerà questo incontro indimenticabile. Prenotazione consigliata.

Espanol :

El mismísimo San Nicolás vendrá al encuentro de los niños para vivir un momento mágico en el corazón de nuestra finca Una sesión de fotos gratuita inmortalizará este encuentro inolvidable. Se recomienda reservar.

