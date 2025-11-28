Cave de Noël Vins d’Alsace & Délices de Fêtes Gueberschwihr

Cave de Noël Vins d’Alsace & Délices de Fêtes

1 Brunnmattweg Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-27

Muriel, vigneronne passionnée, vous accueille dans un cadre festif pour une dégustation commentée de six vins bio d’Alsace, accompagnés de mets de Noël foie gras, pain d’épices, magret fumé, kougelhopf…

Des accords surprenants et harmonieux pour une expérience gourmande unique.

À l’approche des fêtes, le Domaine GUETH vous invite à vivre une animation de Noël à la fois chaleureuse et raffinée.

Plongez dans la magie de la saison à travers une dégustation gourmande mêlant l’excellence des vins biologiques d’Alsace à la richesse des traditions culinaires de Noël.

Dans un caveau de dégustation magnifiquement décoré, Muriel, vigneronne passionnée, vous accueille pour un moment unique de découverte et de partage. Elle vous guidera à travers une dégustation commentée de six vins de terroir, issus de son domaine en viticulture biologique, reflets d’un savoir-faire authentique et d’un profond respect de la nature.

Chaque vin sera sublimé par un accord gourmand, sucré ou salé, soigneusement imaginé pour en révéler toute la complexité aromatique. Une expérience sensorielle où se mêlent harmonie, surprise et délicatesse.

Au programme six grands vins d’Alsace bio associés à des mets de fête raffinés tels que pain d’épices garni, terrine au foie gras, magret de canard fumé farci, kougelhopf, bredele artisanaux et autres douceurs de saison.

Chaque bouchée magnifie la personnalité du vin qu’elle accompagne, pour une expérience gustative inédite et festive.

Bien plus qu’une simple dégustation, cette animation est une invitation à la découverte d’un domaine familial engagé, à un moment de convivialité et de plaisir partagé… et, qui sait, à quelques inspirations pour votre table de Noël.

Réservez dès maintenant votre place pour vivre une parenthèse gourmande et authentique au cœur de l’Alsace. .

1 Brunnmattweg Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 33 61 cave@vin-alsace-gueth.com

English :

Muriel, a passionate winemaker, welcomes you in a festive setting for a commented tasting of six organic Alsace wines, accompanied by Christmas dishes: foie gras, gingerbread, smoked duck breast, kougelhopf?

Surprising and harmonious pairings for a unique gourmet experience.

German :

Muriel, eine passionierte Winzerin, empfängt Sie in einem festlichen Rahmen zu einer kommentierten Verkostung von sechs elsässischen Bio-Weinen, begleitet von weihnachtlichen Gerichten: Foie gras, Lebkuchen, geräucherte Entenbrust, Gugelhupf?

Überraschende und harmonische Kombinationen für ein einzigartiges Gourmet-Erlebnis.

Italiano :

Muriel, appassionata viticoltrice, vi accoglie in un ambiente festivo per una degustazione guidata di sei vini biologici dell’Alsazia, accompagnati da piatti natalizi: foie gras, pan di zenzero, petto d’anatra affumicato, kougelhopf?

Abbinamenti sorprendenti e armoniosi per un’esperienza gastronomica unica.

Espanol :

Muriel, enóloga apasionada, le recibe en un ambiente festivo para una cata comentada de seis vinos ecológicos de Alsacia, acompañados de platos navideños: foie gras, pan de especias, magret de pato ahumado, kougelhopf?

Combinaciones sorprendentes y armoniosas para una experiencia gastronómica única.

L’événement Cave de Noël Vins d’Alsace & Délices de Fêtes Gueberschwihr a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach