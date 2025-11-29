Cave de Noël Visites plaisirs de Noël Vœgtlinshoffen

Cave de Noël Visites plaisirs de Noël

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-12-21 15:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Avec plus de 300 ans d’histoire, venez découvrir le savoir-faire de la Maison Cattin. Partez à la découverte de nos caves, suivie d’une dégustation de 7 vins pour les adultes et une boisson sans alcool au choix pour les enfants, en accord avec les mets traditionnels alsaciens de Noël ! Vous aurez également le plaisir d’y admirer une vue panoramique sur la plaine d’Alsace, juste sublime !

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21 contact@cattin-oenotourisme.alsace

English :

With over 300 years of history, come and discover the expertise of Maison Cattin. Take a tour of our cellars, followed by a tasting of 7 wines for adults and a non-alcoholic beverage of your choice for children, to match traditional Alsatian Christmas dishes! You’ll also have the pleasure of admiring a sublime panoramic view of the Alsace plain!

German :

Mit einer über 300-jährigen Geschichte entdecken Sie das Know-how des Hauses Cattin. Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch unsere Weinkeller, gefolgt von einer Weinprobe mit 7 Weinen für Erwachsene und einem alkoholfreien Getränk nach Wahl für Kinder, passend zu den traditionellen elsässischen Weihnachtsgerichten! Sie werden auch das Vergnügen haben, einen Panoramablick auf die elsässische Ebene zu bewundern, einfach erhaben!

Italiano :

Con oltre 300 anni di storia, venite a scoprire l’esperienza della Maison Cattin. Fate un tour delle nostre cantine, seguito da una degustazione di 7 vini per gli adulti e di una bevanda analcolica a scelta per i bambini, da abbinare ai piatti della tradizione natalizia alsaziana! Avrete anche il piacere di ammirare una sublime vista panoramica sulla pianura alsaziana!

Espanol :

Con más de 300 años de historia, venga a descubrir el saber hacer de la Maison Cattin. Visite nuestras bodegas y disfrute de una degustación de 7 vinos para los adultos y de una bebida sin alcohol a elegir para los niños, acompañada de platos navideños tradicionales alsacianos También tendrá el placer de admirar una sublime vista panorámica de la llanura alsaciana

