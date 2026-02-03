Cave de Printemps Domaine viticole de la ville de Colmar Colmar

Cave de Printemps Domaine viticole de la ville de Colmar

2 rue du Stauffen Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:15:00

2026-04-11 2026-04-15

Dégustation guidée de 4 vins accompagnés de 4 chocolats

Plongez au cœur de notre domaine avec une visite de cave suivie d’un mariage gourmand entre 4 de nos vins et 4 chocolats.

Réservation en ligne sur notre site www.alecoledesvins.fr .

2 rue du Stauffen Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 87 contact@domaineviticolecolmar.fr

English :

Guided tasting of 4 wines accompanied by 4 chocolates

