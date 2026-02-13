Cave de Printemps Maison Martin Jund Colmar

Cave de Printemps Maison Martin Jund

12 rue de l’Ange Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-18 14:45:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-07 2026-04-13 2026-04-20

Découvrez quatre vins d’Alsace qui accompagneront quatre chocolats.

Le Domaine Martin Jund, dont les vignobles sont conduits en agriculture biologique, vous propose une dégustation commentée de quatre vins d’Alsace différents, accompagnés de quatre chocolats.

Découvrez l’alliance des saveurs.

Sur réservation. .

12 rue de l’Ange Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 58 72 martinjund@hotmail.com

English :

Discover four Alsace wines to accompany four chocolates.

