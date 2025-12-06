Cave en fête ! Journée Portes Ouvertes Wihr-au-Val

Cave en fête ! Journée Portes Ouvertes

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-06

Ce sera le moment idéal pour découvrir nos nouveautés et profiter de ce week-end festif pour partager un moment unique en famille ou entre amis. Venez célébrer l'esprit de Noël au Domaine Schoenheitz et vivre une expérience festive et gourmande !

Au programme de ces deux jours de fêtes

– Dégustation de nos vins et offres spéciales de Noël

– Dégustation de vins du Château Grange Cochard en Beaujolais Morgon, Fleurie, Chiroubles

– Dégustations de vins du Mas des Restanques en Vallée du Rhône Vacqueyras et Gigondas

– Ateliers gourmands saveurs de Noël à 10h30 | réservation conseillée, places limitées

– Visite de cave commentée

– Exposition photos avec le Club Photos de Rustenhart, les travaux de la vigne commentés par Jérôme

– Chasse aux trésors dans la cave, pour les enfants à 16h

– Restauration sur place tartes flambées le midi, dans une ambiance conviviale

– Tombola avec de jolis lots à gagner



Ce sera le moment idéal pour composer vos coffrets cadeaux, découvrir nos nouveautés et profiter de ce week-end festif pour partager un moment unique en famille ou entre amis.

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 cave@vins-schoenheitz.fr

It’s the perfect time to discover our new products and enjoy a festive weekend with family and friends. Come celebrate the spirit of Christmas at Domaine Schoenheitz and enjoy a festive, gourmet experience!

