Cave en fête ! Journée Portes Ouvertes Wihr-au-Val
Cave en fête ! Journée Portes Ouvertes
1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Ce sera le moment idéal pour découvrir nos nouveautés et profiter de ce week-end festif pour partager un moment unique en famille ou entre amis. Venez célébrer l’esprit de Noël au Domaine Schoenheitz et vivre une expérience festive et gourmande !
Au programme de ces deux jours de fêtes
– Dégustation de nos vins et offres spéciales de Noël
– Dégustation de vins du Château Grange Cochard en Beaujolais Morgon, Fleurie, Chiroubles
– Dégustations de vins du Mas des Restanques en Vallée du Rhône Vacqueyras et Gigondas
– Ateliers gourmands saveurs de Noël à 10h30 | réservation conseillée, places limitées
– Visite de cave commentée
– Exposition photos avec le Club Photos de Rustenhart, les travaux de la vigne commentés par Jérôme
– Chasse aux trésors dans la cave, pour les enfants à 16h
– Restauration sur place tartes flambées le midi, dans une ambiance conviviale
– Tombola avec de jolis lots à gagner
1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 cave@vins-schoenheitz.fr
English :
It’s the perfect time to discover our new products and enjoy a festive weekend with family and friends. Come celebrate the spirit of Christmas at Domaine Schoenheitz and enjoy a festive, gourmet experience!
