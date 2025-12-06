Cave en fête

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Journée festive au cœur de notre chai aux couleurs de Noël !

Au cœur de notre chai aux couleurs de Noël, venez déguster des vins de fête ainsi que des vins de nos amis de Morgon, Vacqueyras et Gigondas, tombola, chasse aux trésors pour les enfants, ateliers gourmands rythmeront l’ensemble du week-end ! .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 cave@vins-schoenheitz.fr

English :

Festive day in the heart of our winery with Christmas colors!

German :

Ein festlicher Tag im Herzen unseres Weinkellers in den Farben der Weihnachtszeit!

Italiano :

Una giornata di festa nel cuore della nostra cantina dai colori natalizi!

Espanol :

¡Una jornada festiva en el corazón de nuestra bodega con colores navideños!

L’événement Cave en fête Wihr-au-Val a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Munster