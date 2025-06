Cave Gourmade au Domaine Marc Galbrun – Restigné 15 juin 2025 10:00

Indre-et-Loire

Cave Gourmade au Domaine Marc Galbrun Restigné Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-15

La Cave Gourmande de Marc Galbrun vous donne rendez-vous pour un moment de pur plaisir gustatif !

Ambiance conviviale, bons vins, produits artisanaux et découvertes au menu

Ne ratez pas ça !

Randonnée dans les vignes à 10h, restauration sur place (fouées, assiettes charcuterie, fromages de chèvre, tartinade, miel …)

Dégustations

Marché de producteurs .

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 33 49 earlgalbrunmarc@outlook.fr

English :

Marc Galbrun’s Cave Gourmande invites you to join us for a moment of pure gustatory pleasure!

A convivial atmosphere, fine wines, artisanal products and new discoveries on the menu

Don’t miss it!

German :

Die Cave Gourmande von Marc Galbrun lädt Sie zu einem Moment puren Geschmacksvergnügens ein!

Gesellige Atmosphäre, gute Weine, handwerkliche Produkte und Entdeckungen stehen auf dem Menü

Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Italiano :

La Cave Gourmande di Marc Galbrun vi invita a trascorrere un momento di puro piacere!

Un’atmosfera amichevole, buoni vini, prodotti artigianali e nuove scoperte nel menu

Non mancate!

Espanol :

La Cave Gourmande de Marc Galbrun le invita a disfrutar de un momento de puro placer

Un ambiente agradable, buenos vinos, productos artesanales y nuevos descubrimientos en el menú

¡No se lo pierda!

