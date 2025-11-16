Cave & Music au Domaine Thevenot le Brun Domaine Thevenot le Brun Marey-lès-Fussey

Cave & Music au Domaine Thevenot le Brun

Domaine Thevenot le Brun 36 grande rue Marey-lès-Fussey Côte-d’Or

Cave & Music 1 concert, 6 vins, 3 domaines… le bon son et le bon vin vont résonner dans les Hautes-Côtes de Nuits le dimanche 16 novembre !

Deuxième édition pour ce rendez-vous du week-end de la Vente des vins Cave & Music , un concert-dégustation avec 3 domaines des Hautes-Côtes de Nuits domaine Bonnardot, Cruchandeau et Thevenot-le-Brun. .

+33 6 59 05 75 94 domaine@thevenot-le-brun.com

