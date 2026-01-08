CAVE Ô DIT VIN Clermont-l’Hérault

CAVE Ô DIT VIN

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Dégustation de vins suivie d’une soirée musicale

Dégustation gratuite des vins du Domaine Les yeuses.

Suivi d’une soirée en compagnie de DJ Fady, venez découvrir sa musique lors de notre toute première soirée de l’année 2026. .

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07 Oditvin.2017@gmail.com

English :

Wine tasting followed by a musical evening

