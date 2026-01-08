CAVE Ô DIT VIN Clermont-l’Hérault
CAVE Ô DIT VIN Clermont-l’Hérault vendredi 23 janvier 2026.
CAVE Ô DIT VIN
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Dégustation de vins suivie d’une soirée musicale
Dégustation gratuite des vins du Domaine Les yeuses.
Suivi d’une soirée en compagnie de DJ Fady, venez découvrir sa musique lors de notre toute première soirée de l’année 2026. .
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07 Oditvin.2017@gmail.com
English :
Wine tasting followed by a musical evening
