Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod DOMAINE AURELIE BERTHOD Pernand-Vergelesses
Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod DOMAINE AURELIE BERTHOD Pernand-Vergelesses samedi 14 novembre 2026.
Pernand-Vergelesses
Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod
DOMAINE AURELIE BERTHOD 8 chemin des vignes blanches Pernand-Vergelesses Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Pendant la vente des vins des Hospices de Beaune, le domaine Aurélie BERTHOD est exceptionnellement ouvert le samedi 14 Novembre de 10h à 12h sans RDV.
Entrée et dégustations gratuites. .
DOMAINE AURELIE BERTHOD 8 chemin des vignes blanches Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 16 93 13 aurelie.berthod@sfr.fr
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English : Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod
L’événement Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod Pernand-Vergelesses a été mis à jour le 2026-04-29 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne