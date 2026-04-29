Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod DOMAINE AURELIE BERTHOD Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses

Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod

DOMAINE AURELIE BERTHOD 8 chemin des vignes blanches Pernand-Vergelesses Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Pendant la vente des vins des Hospices de Beaune, le domaine Aurélie BERTHOD est exceptionnellement ouvert le samedi 14 Novembre de 10h à 12h sans RDV.

Entrée et dégustations gratuites. .

DOMAINE AURELIE BERTHOD 8 chemin des vignes blanches Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 16 93 13 aurelie.berthod@sfr.fr

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English : Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod

L’événement Cave ouverte au Domaine Aurélie Berthod Pernand-Vergelesses a été mis à jour le 2026-04-29 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne