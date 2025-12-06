Cave ouverte au Domaine Bariou Bodet Cheillé
Cave ouverte au Domaine Bariou Bodet Cheillé samedi 6 décembre 2025.
4 Route du Grand Vaujoint Cheillé Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Samedi 6 décembre, de 11h à 18h
– Dégustation et vente de vins et jus de raisin
– La Manufacture Botanique sera présente avec ses belles cartes et compositions de fleurs séchées made in Azay le Rideau
– Dégustation et vente de vins et jus de raisin
– La Manufacture Botanique sera présente avec ses belles cartes et compositions de fleurs séchées made in Azay le Rideau .
4 Route du Grand Vaujoint Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 70 47 97
English :
Saturday, December 6, 11am to 6pm
Open Cellar at Domaine Bariou Bodet
– Tasting and sale of wines and grape juice ?
– La Manufacture Botanique will be present with its beautiful cards and dried flower arrangements made in Azay le Rideau?
