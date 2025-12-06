Cave ouverte au Domaine Bariou Bodet Cheillé

Cave ouverte au Domaine Bariou Bodet

Samedi 6 décembre, de 11h à 18h

Cave Ouverte au Domaine Bariou Bodet

– Dégustation et vente de vins et jus de raisin

– La Manufacture Botanique sera présente avec ses belles cartes et compositions de fleurs séchées made in Azay le Rideau

4 Route du Grand Vaujoint Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 70 47 97

English :

Saturday, December 6, 11am to 6pm

Open Cellar at Domaine Bariou Bodet

– Tasting and sale of wines and grape juice ?

– La Manufacture Botanique will be present with its beautiful cards and dried flower arrangements made in Azay le Rideau?

