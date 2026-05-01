Saint-Romain

Cave ouverte, dégustation du millésime 2024 à Saint-Romain au Domaine Fanny et Lucien et Rocault pour le week-end de l’Ascension

2 Rue du Puits Saint-Romain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Dégustation GRATUITE du millésime 2024 du domaine Lucien et Fanny Rocault à Saint-Romain pour le week-end de l’ascension.

À Saint-Romain, le Domaine Lucien et Fanny Rocault certifié Agriculture Biologique vous ouvre ses caves pour une expérience authentique, au plus près de la vigne et de ceux qui la font vivre.

Ici, le vin est une histoire de passion, de respect de la nature et de gestes précis transmis avec cœur. En agriculture biologique, chaque millésime est le reflet sincère du terroir et de son année.

Rencontrez Fanny et Lucien vignerons passionnés

Échangez, partagez et laissez-vous guider par ceux qui façonnent chaque bouteille avec exigence et enthousiasme.

Dégustez le millésime 2024

Un moment privilégié pour explorer toute la richesse aromatique de nos vins et éveiller vos sens.

Bien plus qu’une dégustation, une expérience

Un moment convivial , sincère à partager entre amis, en famille ou entre passionnés de vin.

L’occasion idéale de goûter, d’échanger et de repartir avec vos coups de cœur. .

2 Rue du Puits Saint-Romain 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 60 70 96

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English : Cave ouverte, dégustation du millésime 2024 à Saint-Romain au Domaine Fanny et Lucien et Rocault pour le week-end de l’Ascension

L’événement Cave ouverte, dégustation du millésime 2024 à Saint-Romain au Domaine Fanny et Lucien et Rocault pour le week-end de l’Ascension Saint-Romain a été mis à jour le 2026-05-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)