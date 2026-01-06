Cave ouverte, Jacques Tissot Chai Les Bruyères Arbois

Cave ouverte, Jacques Tissot

Chai Les Bruyères 1 chemin de poussots Arbois Jura

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

2026-04-11 2026-04-12

CAVES OUVERTES

Marché d’artisans locaux

Balade en calèche

Fondue géante sur réservation le samedi et le dimanche midi. .

Chai Les Bruyères 1 chemin de poussots Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 24 54 contact@domaine-jacques-tissot.fr

