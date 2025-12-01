Cave ouverte scolaire Davayé

Cave ouverte scolaire

43 rue du Poncétys Davayé Saône-et-Loire

Début : 2025-12-12 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-12 2025-12-13

Cave Ouverte Scolaire, organisée avec la participation des élèves du lycée agricole.

Venez découvrir et déguster une sélection de vins et de fromages fermiers du Domaine du Poncétys, avec la participation de producteurs locaux.

Une expérience savoureuse, festive et chaleureuse vous attend !

Un moment à déguster, un Noël à partager. .

43 rue du Poncétys Davayé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 56 00 isabelle.gatille@educagri.fr

