Cave ouverte scolaire Domaine des poncétys Davayé
Cave ouverte scolaire Domaine des poncétys Davayé vendredi 12 décembre 2025.
Cave ouverte scolaire
Domaine des poncétys 43 rue des poncétys Davayé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13
Cave Ouverte Scolaire, organisée avec la participation des élèves du lycée agricole.
Venez découvrir et déguster une sélection de vins et de fromages fermiers du Domaine du Poncétys, avec la participation de producteurs locaux.
Une expérience savoureuse, festive et chaleureuse vous attend !
Un moment à déguster, un Noël à partager .
Domaine des poncétys 43 rue des poncétys Davayé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 56 00 isabelle.gatille@educagri.fr
