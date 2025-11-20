Caveau ouvert Domaine des Nugues Lancié
Caveau ouvert Domaine des Nugues Lancié jeudi 20 novembre 2025.
Caveau ouvert
Domaine des Nugues 40 Rue de la Serve Lancié Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-20 2025-11-22
Dégustation et Vente de Beaujolais Nouveau 2023 et autres vins du Domaine.
.
Domaine des Nugues 40 Rue de la Serve Lancié 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 14 00 contact@domainedesnugues.fr
English :
Tasting and sale of Beaujolais Nouveau 2023 and other estate wines.
German :
Verkostung und Verkauf von Beaujolais Nouveau 2023 und anderen Weinen des Weinguts.
Italiano :
Degustazione e vendita del Beaujolais Nouveau 2023 e di altri vini della tenuta.
Espanol :
Degustación y venta de Beaujolais Nouveau 2023 y otros vinos de la finca.
