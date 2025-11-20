Caveau ouvert Domaine des Nugues Lancié

Caveau ouvert Domaine des Nugues Lancié jeudi 20 novembre 2025.

Caveau ouvert

Domaine des Nugues 40 Rue de la Serve Lancié Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-22

Dégustation et Vente de Beaujolais Nouveau 2023 et autres vins du Domaine.

.

Domaine des Nugues 40 Rue de la Serve Lancié 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 14 00 contact@domainedesnugues.fr

English :

Tasting and sale of Beaujolais Nouveau 2023 and other estate wines.

German :

Verkostung und Verkauf von Beaujolais Nouveau 2023 und anderen Weinen des Weinguts.

Italiano :

Degustazione e vendita del Beaujolais Nouveau 2023 e di altri vini della tenuta.

Espanol :

Degustación y venta de Beaujolais Nouveau 2023 y otros vinos de la finca.

L’événement Caveau ouvert Lancié a été mis à jour le 2025-10-07 par Beaujolais Tourisme