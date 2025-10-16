Caverne Théâtre Michel portal Bayonne

Caverne Théâtre Michel portal Bayonne jeudi 16 octobre 2025.

Caverne

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Tout commence par une visite guidée de la grotte de Lascaux. Le Collectif OS’O nous entraîne plusieurs mètres sous la surface de la terre, aux origines de l’humanité et des premiers mythes.

Qu’est-ce qui a motivé des hommes et des femmes qui nous ressemblent à descendre sous la terre pour peindre des animaux sur les murs ? Quel était le contenu de ces histoires ? La grotte ornée demeure un théâtre mystérieux, riche d’histoires lointaines et de questions sans réponses.

Sept comédiens y ouvrent des récits parallèles captivants, dans un dialogue drôle et poétique entre nos aïeux de Lascaux et les Homo sapiens d’aujourd’hui.

Théâtre

Durée 1h45 .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

English : Caverne

German : Caverne

Italiano :

Espanol : Caverne

L’événement Caverne Bayonne a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Bayonne