Caverne Théâtre Michel portal Bayonne

Théâtre Michel Bayonne
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Tout commence par une visite guidée de la grotte de Lascaux. Le Collectif OS’O nous entraîne plusieurs mètres sous la surface de la terre, aux origines de l’humanité et des premiers mythes.
Qu’est-ce qui a motivé des hommes et des femmes qui nous ressemblent à descendre sous la terre pour peindre des animaux sur les murs ? Quel était le contenu de ces histoires ? La grotte ornée demeure un théâtre mystérieux, riche d’histoires lointaines et de questions sans réponses.
Sept comédiens y ouvrent des récits parallèles captivants, dans un dialogue drôle et poétique entre nos aïeux de Lascaux et les Homo sapiens d’aujourd’hui.
Théâtre
Durée 1h45 .
Théâtre Michel Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
