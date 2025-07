Caves Ackerman Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Caves Ackerman Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur samedi 20 septembre 2025.

Caves Ackerman

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visites libres dans les caves, avec des photos d’archives animées qui complètent le circuit de visite.

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

English :

Self-guided tours of the cellars, with animated archive photos to complete the tour.

German :

Freie Besichtigung der Weinkeller mit animierten Archivfotos, die den Rundgang ergänzen.

Italiano :

Visite autoguidate alle cantine, con foto d’archivio animate per completare la visita.

Espanol :

Visitas autoguiadas a las bodegas, con fotos de archivo animadas para completar el recorrido.

L’événement Caves Ackerman Saumur a été mis à jour le 2025-07-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME