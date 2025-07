Caves Bouvet-Ladubay Saumur

Caves Bouvet-Ladubay

11 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Parcourez l’histoire de Bouvet Ladubay à travers les archives, la collection d’étiquettes, le bureau d’Etienne Bouvet, le Petit Théâtre et la verrière du 19e siècle.

Visite des caves avec toutes les étapes de la Méthode Traditionnelle, découverte de la Cathédrale Engloutie, dégustation de Saumur Brut & Crémant de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h30 à 18h30.

Visite guidée le samedi à partir de 10h et à partir de 14h30. Le dimanche à partir de 14h30. .

11 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 83 83 accueil@bouvet-ladubay.fr

English :

Explore the history of Bouvet Ladubay through the archives, the label collection, Etienne Bouvet’s office, the Petit Théâtre and the 19th-century glass roof.

German :

Gehen Sie durch die Geschichte von Bouvet Ladubay anhand der Archive, der Etikettensammlung, des Büros von Etienne Bouvet, des Kleinen Theaters und des Glasdachs aus dem 19.

Italiano :

Esplorate la storia di Bouvet Ladubay attraverso gli archivi, la collezione di etichette, l’ufficio di Etienne Bouvet, il Petit Théâtre e il tetto di vetro del XIX secolo.

Espanol :

Explore la historia de Bouvet Ladubay a través de los archivos, la colección de etiquetas, el despacho de Etienne Bouvet, el Petit Théâtre y el techo de cristal del siglo XIX.

