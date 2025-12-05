Caves Ouvertes Rue de l’église Chardonnay

Caves Ouvertes

Chers amis du Domaine, nous avons le plaisir de vous inviter à nos Caves Ouvertes à Chardonnay, pour un moment convivial autour de nos vins.

Dates et horaires

Vendredi 6 décembre 16h00 20h00

Samedi 7 décembre 10h00 18h00

Dimanche 8 décembre 10h00 16h00

Lieu Domaine Vuillemez Père & Fils

Rue de l’Église

71700 Chardonnay

Au programme Visite de la Cave et explications, Dégustation de tous nos vins, Raclette & roastbeef

Ambiance

Offre spéciale Portes Ouvertes

-15 % sur tous nos vins durant tout le week-end !

À très bientôt au domaine ! .

+33 6 07 97 66 51 valentin@vuillemez.com

