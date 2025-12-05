Caves Ouvertes Rue de l’église Chardonnay
Chers amis du Domaine, nous avons le plaisir de vous inviter à nos Caves Ouvertes à Chardonnay, pour un moment convivial autour de nos vins.
Dates et horaires
Vendredi 6 décembre 16h00 20h00
Samedi 7 décembre 10h00 18h00
Dimanche 8 décembre 10h00 16h00
Lieu Domaine Vuillemez Père & Fils
Rue de l’Église
71700 Chardonnay
Au programme Visite de la Cave et explications, Dégustation de tous nos vins, Raclette & roastbeef
Ambiance
Offre spéciale Portes Ouvertes
-15 % sur tous nos vins durant tout le week-end !
À très bientôt au domaine ! .
Rue de l’église Rue de l’Eglise Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 97 66 51 valentin@vuillemez.com
