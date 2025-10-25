Caves Ouvertes Mittelbergheim

Caves Ouvertes Mittelbergheim samedi 25 octobre 2025.

Caves Ouvertes

2 Rue Rotland Mittelbergheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Découvrez un domaine viticole emblématique de Mittelbergheim !

Deux jours durant lesquels vous aurez le plaisir de déguster nos vins mais également consommer et acheter les produits d’artisans locaux venu spécialement pour l’occasion.

Une nocturne avec concert et restauration sur place vous attendent, pour un week-end haut en couleur !

Dix exposants locaux viendront avec leur stand pour régaler vos papilles, des escargots, foie gras, huitres, poissons fumés, miel, jus de pommes, bar à cocktail, vins et bien d’autres encore… 0 .

2 Rue Rotland Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 76 armand.gilg@wanadoo.fr

English :

Discover an emblematic Mittelbergheim winery!

German :

Entdecken Sie ein symbolträchtiges Weingut in Mittelbergheim!

Italiano :

Scoprite un’emblematica tenuta vinicola di Mittelbergheim!

Espanol :

¡Descubra una finca vinícola emblemática de Mittelbergheim!

L’événement Caves Ouvertes Mittelbergheim a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du pays de Barr