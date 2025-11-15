Caves Patriarche Père & Fils 165ème VENTE DES VINS Le Caveau des 10 ans PATRIARCHE PERE ET FILS Beaune

Caves Patriarche Père & Fils 165ème VENTE DES VINS Le Caveau des 10 ans PATRIARCHE PERE ET FILS Beaune samedi 15 novembre 2025.

Caves Patriarche Père & Fils 165ème VENTE DES VINS Le Caveau des 10 ans

PATRIARCHE PERE ET FILS 5 Rue du Collège Beaune Côte-d’Or

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Chaque année, le troisième dimanche de Novembre, a lieu la fameuse Vente aux Enchères des Vins des Hospices de Beaune. Pour cette occasion, la Maison Patriarche organise le samedi et le dimanche, une dégustation spéciale où vins d’exceptions et vieux millésimes sont proposés aux visiteurs.

LE CAVEAU DES 10 ANS

Cette année 2025, la Bourgogne célèbre les 10 ans de l’inscription des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Maison Patriarche, en sa qualité de Grand Mécène Fondateur de l’association des Climats, a souhaité s’inscrire dans cette année anniversaire.

C’est ainsi que 30 ans après la fermeture de son dernier caveau, l’un des celliers historiques du Couvent des Sœurs de la Visitation sera scellé pour les 10 prochaines années, renfermant 972 bouteilles et 60 magnums millésimés 2015, représentatifs des plus beaux climats de nos deux Côtes.

Sur invitation, cette cérémonie de clôture aura lieu le vendredi 14 novembre 2025.

Cependant, vous pourrez non seulement admirer ce « Caveau des 10 ans » lors de la visite, mais aussi et surtout, déguster 2 des flacons qui seront confinés !

LES PLUS DANS VOTRE VISITE

Cette année encore, vous pourrez apprécier lors de votre visite

– une quinzaine d’œuvres d’artistes contemporains, à découvrir au cours de la visite des caves (partenariat avec Art in Situ).

– exposition de la Cave aux Arômes, représentation visuelle et olfactive des 12 familles aromatiques des vins de Bourgogne.

DATES ET HORAIRES

Samedi 15 et Dimanche 16 Novembre 2025

De 9 h 30 à 17 h 30. Réservation conseillée.

Tarifs

– 70€ / personne

– 80€ / personne à partir du 01/11/2025

Nombre de places limité sur le web à 8 personnes par créneau horaire (pour les groupes de plus de 8 personnes merci nous contacter au 03 80 24 53 87).

DUREE

1 H 30 mn environ

DEGUSTATION (vins sous réserve des stocks disponibles)

les vins blancs

– Rully Chaponnière 2023

– Saint-Aubin 1er Cru en Remilly 2022, cuvée Emotion

– Meursault 1er Cru Charmes 2019

– Meursault 1er Cru Genévrières 2015

les vins rouges

– Chambolle-Musigny vieille vignes 2022, cuvée Emotion

– Vosne-Romanée 1er Cru les Suchots 2019

– Pommard 1er Cru les Rugiens 2018

– Hospices de Beaune Volnay-Santenots 1er Cru, cuvée Gauvain 2015

– Chapelle-Chambertin Grand Cru 2013

– Magnum Beaune 1er Cru 1982 .

PATRIARCHE PERE ET FILS 5 Rue du Collège Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Caves Patriarche Père & Fils 165ème VENTE DES VINS Le Caveau des 10 ans

German : Caves Patriarche Père & Fils 165ème VENTE DES VINS Le Caveau des 10 ans

Italiano :

Espanol :

L’événement Caves Patriarche Père & Fils 165ème VENTE DES VINS Le Caveau des 10 ans Beaune a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)