Caves Veuve Amiot, Caves Veuve Amiot, Saumur

Informations pratiques

Caves Veuve Amiot 19 et 20 septembre Caves Veuve Amiot Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animation/ jeu de piste « En quête d’Elles »

Et si les murs de nos caves troglodytes vous racontaient le destin de femmes d’exception ?

Écrivaines, résistantes ou pionnières, retrouvez huit portraits inspirants à travers un parcours semé d’indices vous aidant à les découvrir. Visite créée et orchestrée par Aurélie Derussé.

Durée : 45 minutes

Départs toutes les heures

Réservation conseillée sur le site internet : veuveamiot.fr/ par téléphone au 02 41 83 14 16

Caves Veuve Amiot 19-21 rue Jean-Ackerman, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 83 14 16 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.veuveamiot.fr/ »}]

Animation/ jeu de piste « En quête d’Elles »