Caviar & Vodka – Espace Daniel Balavoine Bizanos 21 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Caviar & Vodka Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

COMÉDIE MUSICALE BURLESQUE !

Ghislaine Lesturgeon est l’héritière et la dirigeante d’une société productrice de caviar. Sa fille Pauline, hypocondriaque, aux idées

saugrenues vit à ses crochets.

Sophie, la directrice des ventes fait chanter Ghislaine.

Les choses se compliquent encore quand Patrick, escroc et gigolo, débarque dans les locaux de l’entreprise.

Sans parler de la troublante Irina venue pour un contrôle fiscal inopiné.

La mafia russe serait également sur le coup. Gare aux quiproquos…

Caviar et Vodka , une comédie burlesque à consommer avec modération… .

