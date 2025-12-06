Cavolo Nero • Möbius 99 SUPERSONIC Paris

CAVOLO NERO (22h00)

(Psych funk – Amsterdam, NDL)

Cavolo Nero est un groupe de groove psychédélique originaire des Pays-Bas, qui mélange des rythmes exotiques avec des influences club modernes et psychédéliques. Inspiré par le funk, le disco et l’afrobeat, le groupe crée un son unique et irrésistiblement dansant qui fascine le public lors d’innombrables festivals.

Avec la sortie de leur premier album Mountain Disco, Cavolo Nero vous invite dans leur « discothèque de montagne »… un lieu où les genres se mélangent et où les soucis quotidiens peuvent être laissés de côté.

Il n’y a qu’une seule règle ici : se laisser aller, alors que des grooves hypnotiques et une énergie extatique s’unissent dans une expérience live explosive.

https://cavolonero.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=NkX57Dbn_cg

MÖBIUS 99 (21h00)

(Disco rock – Paris, FR)

Explorateurs de contrées rétrofuturistes, les musiciens de MÖBIUS 99 ont un horizon large.

Entre paysages dystopiques, grand-huit et échappées épiques, les cinq acolytes t’emmènent arpenter le ruban de l’infini en recherche de promesses pour l’avenir.

https://www.youtube.com/@thisismobius99

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 27 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Parcels, Jungle & L’Eclair.

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

