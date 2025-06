Cazals en fête Cazals 18 juillet 2025 07:00

Lot

Cazals en fête Place de la Victoire Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-18

Le Comité des fêtes de Cazals vous propose la fête du village avec attractions foraines, musiques et soirées festives.

Programme 2025

-Vendredi 18 juillet:

20h15 Concert avec le groupe 5%

22h30: Ambiance FM

-Samedi 19 juillet:

15h Concours de pétanque en doublette

Animations par le Comité des Fêtes

22h30: DJ Alex R

-Dimanche 20 juillet:

15h Concours de pétanque

19h Marché Gourmand

20h Bal avec Happy Music

23h45 Traditionnel feu d’artifice au plan d’eau de Cazals

Buvette et attractions foraines tout le week-end !!

Réservez votre week-end !! .

Place de la Victoire

Cazals 46250 Lot Occitanie comitecazals46@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Cazals offers you the village festival with fairground attractions, music and festive evenings.

German :

Das Festkomitee von Cazals bietet Ihnen das Dorffest mit Kirmesattraktionen, Musik und festlichen Abenden.

Italiano :

Il Comité des fêtes de Cazals vi offre la festa del villaggio con attrazioni da fiera, musica e serate di festa.

Espanol :

El Comité des fêtes de Cazals le ofrece la fiesta del pueblo con atracciones de feria, música y veladas festivas.

L’événement Cazals en fête Cazals a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Cazals-Salviac