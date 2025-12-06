CAZEDARNES EN HORS PISTE

Cazedarnes fait du hors piste !

CAZEDARNES EN HORS-PISTE 2ème édition même folie, nouvelle édition !

Une station de ski éphémère dans le sud ?

Une fête en extérieur en plein mois de décembre ?

Mais qui est assez jobard pour tenter ça ?

Coucou, c’est nous, l’association J’aime mon Cazedarnes !

On aime les défis, on adore la bonne humeur… alors suis-nous dans notre délire, ça va être dingue, givré et unique !

Samedi 6 décembre

Prépare-toi pour une journée festive, entre jeux, musique et ambiance après-ski !

16h-18h Animations & jeux gratuits pour enfants

Les petits skieurs vont s’éclater avec des jeux et animations sur le thème de la montagne.

Stand maquillage gratuit

Espace de jeux

18h-20h Le Before

DJ SAB_HASA Organic Afro House

22h-00h L’AFTER-SKI XXL

L’espace des loisirs se transforme en station de ski en pleine fête !

DJ Antoine Ruiz aux platines électro, house & tech-house pour danser sous les étoiles

Dress code Tenue de ski (optionnel, mais ultra fun !)

Sortez vos combinaisons, bonnets, gants et lunettes de ski plus on joue le jeu, plus c’est fun !

Et surtout… habillez-vous chaudement la soirée se déroule en extérieur, alors mieux vaut avoir chaud pour mieux danser !

Ambiance montagnarde, décos lumineuses, tempête de neige… on donne tout pour l’immersion !

Buvette & restauration sur place boissons chaudes, fraîches et snacks pour tenir la cadence.

Espace des loisirs en extérieur (pensez à bien vous couvrir !)

On partage, on invite ses amis et on bloque la date samedi 6 décembre !

Prêt(e) à vivre une expérience givrée et inoubliable ?

Nous, on est chauds, chaud, chaud ! .

Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 7 88 34 70 67

English :

Cazedarnes goes off-piste!

German :

Cazedarnes fährt abseits der Piste!

Italiano :

Cazedarnes va fuori pista!

Espanol :

Cazedarnes se sale de la pista

