CAZEDARNES FETE SES 175 ANS PRÉSENTATION DE LIVRE Cazedarnes

Cazedarnes Hérault

Le livre relatant les 175 années de la vie du village de Cazedarnes sera présenté à la Médiathèque Claredeluno de Cazedarnes le 17 octobre prochain à 18h30.

Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 24 01 20 bibliotheque.cazedarnes@gmail.com

English :

The book recounting 175 years of village life in Cazedarnes will be presented at the Médiathèque Claredeluno in Cazedarnes on October 17 at 6.30pm.

German :

Das Buch über die 175 Jahre des Dorflebens von Cazedarnes wird am 17. Oktober um 18.30 Uhr in der Mediathek Claredeluno in Cazedarnes vorgestellt.

Italiano :

Il libro che racconta 175 anni di vita del villaggio di Cazedarnes sarà presentato presso la Médiathèque Claredeluno di Cazedarnes il 17 ottobre alle 18.30.

Espanol :

El libro que relata 175 años de vida del pueblo de Cazedarnes se presentará en la Médiathèque Claredeluno de Cazedarnes el 17 de octubre a las 18.30 horas.

