Cazinight trail nocturne Stade Paul Sauvage La Souterraine

Stade Paul Sauvage Allée du Cheix La Souterraine Creuse

Trail incontournable de l’agenda des courses à pied creusoises, la Cazinight propose 3 courses en nocturne dans les bois et les chemins creux près de La Souterraine 5, 11 ou 20 km. Un super challenge à accomplir, en compétiteur ou entre amis, à la lueur de la frontale, avec traversées de lieux naturels et historiques, et des souvenirs mémorables garantis ! Limitée à 500 participants.

Lampe frontale obligatoire ; téléphone portable recommandé.

Venez nombreux sur cette course conviviale et atypique !!! .

Stade Paul Sauvage Allée du Cheix La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 56 05 28

