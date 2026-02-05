CBN | Apprendre à faire les greffes de printemps sur les pommiers SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

CBN | Apprendre à faire les greffes de printemps sur les pommiers

Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

2026-03-27 14:30:00

2026-03-27 16:30:00

2026-03-27

Dans cet atelier, vous apprendrez à pratiquer les greffes de printemps grâce aux conseils techniques du jardinier du CBN. N’hésitez pas à apporter vos propres portes-greffes et greffons si vous le souhaitez!

Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

In this workshop, you’ll learn how to do spring grafts, with technical advice from the CBN gardener. Feel free to bring your own rootstocks and grafts if you like!

