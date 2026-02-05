CBN | Apprendre à faire les greffes de printemps sur les pommiers SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette
CBN | Apprendre à faire les greffes de printemps sur les pommiers SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette vendredi 27 mars 2026.
CBN | Apprendre à faire les greffes de printemps sur les pommiers
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 14:30:00
fin : 2026-03-27 16:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Dans cet atelier, vous apprendrez à pratiquer les greffes de printemps grâce aux conseils techniques du jardinier du CBN. N’hésitez pas à apporter vos propres portes-greffes et greffons si vous le souhaitez!
.
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this workshop, you’ll learn how to do spring grafts, with technical advice from the CBN gardener. Feel free to bring your own rootstocks and grafts if you like!
L’événement CBN | Apprendre à faire les greffes de printemps sur les pommiers Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-02-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier