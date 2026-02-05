CBN | Atelier Le monde merveilleux des mousses et des lichens SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

CBN | Atelier Le monde merveilleux des mousses et des lichens

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

A travers cet atelier ludique et scientifique, entre les jardins et le laboratoire, venez découvrir qui sont ces organismes mystérieux et plein de ressources.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

Come and discover these mysterious and resourceful organisms in this fun and scientific workshop, somewhere between the garden and the laboratory.

