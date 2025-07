CBN | Stages & démonstrations d’aquarelle SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

CBN | Stages & démonstrations d’aquarelle SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette jeudi 24 juillet 2025.

CBN | Stages & démonstrations d’aquarelle

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

A l’occasion de la Biennale d’aquarelle de Brioude, des stages & démonstrations d’aquarelle sont proposés au Conservatoire Botanique du Massif Central à Chavaniac-Lafayette.

.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

English :

On the occasion of the Biennale d’aquarelle de Brioude, watercolor workshops & demonstrations are offered at the Conservatoire Botanique du Massif Central in Chavaniac-Lafayette.

German :

Anlässlich der Aquarellbiennale von Brioude werden im Conservatoire Botanique du Massif Central in Chavaniac-Lafayette Aquarellkurse & -vorführungen angeboten.

Italiano :

In concomitanza con la Biennale dell’acquerello di Brioude, il Conservatoire Botanique du Massif Central di Chavaniac-Lafayette propone laboratori e dimostrazioni di acquerello.

Espanol :

Coincidiendo con la Bienal de Acuarela de Brioude, se ofrecen talleres y demostraciones de acuarela en el Conservatorio Botánico del Macizo Central de Chavaniac-Lafayette.

L’événement CBN | Stages & démonstrations d’aquarelle Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme des Gorges du Haut-Allier