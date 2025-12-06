CBN Swing Festival La Forêt-Fouesnant

CBN Swing Festival

Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le weekend des 6 et 7 décembre 2025 s’annonce sous le signe du Swing dans le Finistère sud (Fouesnant, La Forêt Fouesnant, Quimper).

La Swing Factory propose tout au long du weekend des ateliers de danse swing, ces danses des Années Folles (Charleston, Lindy Hop, Blues, Claquettes américaines, Balboa…), ainsi qu’un concert dansant le samedi soir et un bal swing, avec un deuxième orchestre , le dimanche en fin de journée.

Le stage de danse se déroulera à l’espace sportif de Bréhoulou, à Fouesnant, les samedi et dimanche, en journée. Les ateliers seront dispensés par Cécile et Bebel, de la Compagnie de danse La Swing Factory et par Sylvie et Ronan, professeurs de danses swing à Brest.

Le programme du samedi soir devrait réjouir le plus grand nombre concert jazz-swing avec l’orchestre Lizzy Rag de Tours, battle de danse swing hip-hop, shows de danse… La soirée aura lieu dans un lieu magique le Manoir du Stang à La Foret Fouesnant. Bar sur place et petite restauration de qualité. Et pour rendre cet événement encore plus magique, n’hésitez pas à revêtir vos plus belles tenues rétro pour une soirée digne de Gatsby le Magnifique. Rendez-vous à partir de 20h.

Le Bal Swing du Finnegans clôturera ce weekend de festivités avec l’orchestre Dardoup Swing. La Swing Factory assurera une animation danse. Entrée gratuite, à partir de 18h.

Pour retrouver toutes les informations sur cet événement ou vous inscrire au stage de danse www.laswingfactory.com – 06 78 81 86 42

Infos pratiques :

Tarif soirée du samedi au Manoir du Stang 15€ (restauration possible sur place)

Tarif stage de danse + soirée du samedi : 70€

Atelier de danse à l’unité 15 € .

Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 78 81 86 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CBN Swing Festival La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant