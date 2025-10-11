C’Chartres Basket Féminin vs Angers Chartres

Le 11 octobre à 20h, le C’Chartres Basket Féminin affronte Angers au Colisée, rue Danièle-Casanova.

English :

On October 11 at 8pm, C’Chartres Basket Féminin takes on Angers at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

German :

Am 11. Oktober um 20 Uhr spielt C’Chartres Basket Feminin gegen Angers im Colisée, Rue Danièle-Casanova.

Italiano :

L’11 ottobre alle 20, il C’Chartres Basket Féminin affronta l’Angers al Colisée, in rue Danièle-Casanova.

Espanol :

El 11 de octubre a las 20.00 horas, el C’Chartres Basket Féminin se enfrenta al Angers en el Colisée, rue Danièle-Casanova.

